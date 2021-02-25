25 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) |

На Среднем Урале обнаружено новое загрязнение реки Пышма

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о новом загрязнении реки Пышма.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в СМИ появились сведения о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа. Сейчас Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет, насколько это соответствует действительности.

К проверке также привлекли специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и регионального управления Роспотребнадзора. Ими будут отобраны пробы воды и проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта. Также будет определен точный размер ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, в 2019 году на Среднем Урале было возбуждено уголовное дело о массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма. Тогда ущерб превысил миллион рублей.

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На Среднем Урале обнаружено новое загрязнение реки Пышма

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Теги: Пышма, река, прокуратура



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