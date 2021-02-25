25 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Телеграм Telegram (2015) | Фото:

СБУ приказала заблокировать четыре телеграм-канала

Следственный судья Киевского района Харькова принял решение заблокировать известные телеграм-каналы "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель", которых СБУ недавно обвинила в работе на Россию. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в СБУ.
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Интернет-провайдерам уже разослали письмо с требованием заблокировать каналы. При этом провайдеры не знают, как выполнить это решение.

Как пишет "Резидент", решение суда по четырем телеграм-каналам является лишь прологом. Так как провайдеры не могут это обеспечить, и власти это прекрасно знают, то офис президента Владимира Зеленского планирует обратиться в Аpple и Google с требованием заблокировать вообще "Телеграм" на Украине.

"Легитимный" пишет, что создается "ощущение, что мы на пороге грандиозного шухера в стране" и власть спешит зачистить все независимые от нее информационные площадки.

Блогер Анатолий Шарий считает, что президент выставляет себя на посмешище: СБУ обратилась в суд, чтобы тот вынес решение, чтобы провайдеры запретили доступ к каналам. И суд взял под козырек.

"Зеленский, что *** с тобой происходит? Когда ты заболел?" - написал Шарий.

Напомним, самого Шария СБУ обвиняет в госизмене и даже вызывала на допрос 23 февраля. О дальнейших действиях по нему пока не сообщается.

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СБУ приказала заблокировать четыре телеграм-канала

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Теги: Украина, СБУ, интернет, телеграм



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