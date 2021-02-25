Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал информацию Китаю

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

После отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год, сообщает Regnum.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Россиянин был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, а позже этапирован в Москву. По данным ТАСС, Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая.

Ранее в феврале Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ Демури Воронина по подозрению в государственной измене. СМИ сообщали, что он может быть причастен к делу советник главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.