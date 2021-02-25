В Челябинской области за сутки скончались десять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 211 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 51 тыс. 545 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 445 заболевших. За сутки выписаны 226 человек, всего в регионе выздоровели 44 тыс. 34 пациента.

За прошедшие сутки умерло 10 человек, из них семь от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.