25 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Коллаж, Феликс Дзержинский, Александр Невский, Лубянка (2021) | Фото: Накануне.RU

"А памятники-то зачем ломать?": что сказал Путин, когда на Лубянке "содрали" Дзержинского

В Москве стартовало онлайн-голосование по определению судьбы Лубянской площади. Жителям города предлагают выбрать из двух вариантов: воздвигнуть на площади памятник Александру Невскому или вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Оставить свой голос можно будет до 5 марта на различных платформах, например, "Активный гражданин".

Между тем, свое отношение к этому историческому во всех смыслах моменту не высказал никто из высшего руководства страны, в частности, не прозвучало мнение Владимира Путина. Впрочем, еще в 2013-м году, отвечая на вопрос Накануне.RU на большой пресс-конференции, президент России заявил, что тема возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку – "это прерогатива московских органов власти, в том числе и депутатов Мосгордумы".

И все же Путин тогда высказал свою позицию по поводу сноса памятников. "Понимаете, дело ведь не в этих символах. Дело в том, что мы должны с уважением относиться к каждому периоду своей истории. Я уже говорил об этом, когда памятник Дзержинскому "содрали", откалывали куски, даже такой человек демократических убеждений, а он был истинным демократом, как бывший мэр Петербурга Собчак Анатолий Александрович, сказал: "Да, революция – хорошо. А памятники-то зачем ломать?". Правда, у нас это всё ещё… Кромвель когда ещё жил, а у нас это всё ещё очень остро.

Поэтому надо относиться бережно к каждому периоду нашей истории. Но лучше, конечно, ничего не будоражить и не взрывать наш мозг какими‑то преждевременными действиями, которые бы раскалывали общество. Я надеюсь, что городские власти, в данном случае московские, будут это учитывать. Но это их право, их право решать, кому, где и когда ставить памятники", - заявил тогда президент.

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"А памятники-то зачем ломать?": что сказал Путин, когда на Лубянке "содрали" Дзержинского

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Теги: владимир путин, голосование, лубянская площадь, памятник дзержинскому



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