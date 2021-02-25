Екатеринбургский парк Березовая роща предложили сделать государственным заказником

Екатеринбургский парк Березовая роща должен стать государственным заказником. С таким предложением выступил глава свердловского отделения партии "Родина" Валерий Хвостов.

Как рассказал Накануне.RU Хвостов, он направил обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ на имя главы ведомства Александра Козлова. В нем говорится, что в Екатеринбурге уже много десятилетий существует парковая зона "Березовая роща", где обитают многие виды животных и произрастают краснокнижные виды растений.

"В настоящее время эта территория оказалась под угрозой грубого антропогенного вмешательства - застройки многоквартирными домами. Для сохранения уникальной экосистемы просим Вас рассмотреть возможности присвоения статуса особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника - участку земли в квадрате улиц Академика Мехренцева - Краснолесья - Чкалова - Вонсовского города Екатеринбурга", - говорится в письме.

О реакции Козлова на данное обращение пока неизвестно.

Напомним, ранее защитники Березовой рощи провели одиночные пикеты возле Министерства строительства РФ и Дома Правительства в Москве. Они требовали от властей спасти рощу от действий застройщика - "Атомстройкомплекса". Активистами были переданы обращения и несколько тысяч подписей в защиту парка.