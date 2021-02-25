На Южном Урале с экс-главы района взыскали 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия

Суд взыскал с бывшего главы Каслинского района Александра Грачева свыше 2,2 млн рублей в счет возмещения ущерба за уничтожение объекта культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2018 г. Грачев был признан в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания. Экс-глава был приговорен к условному сроку, от которого он был освобожден по амнистии.

В 2012–2013 гг. он незаконно выделил местным жителям два участка, обремененных правами третьих лиц. Также в 2014 году передал объект культурного наследия области "Дом купца Хозяинова" для ведения хозяйственной деятельности. В результате здание демонтировали и построили новый объект.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскания с экс-главы 2,2 млн руб. в пользу муниципалитета в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Суд требования удовлетворил в полном объеме.