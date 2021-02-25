На Южном Урале с экс-главы района взыскали 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале с экс-главы района взыскали 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия

Суд взыскал с бывшего главы Каслинского района Александра Грачева свыше 2,2 млн рублей в счет возмещения ущерба за уничтожение объекта культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2018 г. Грачев был признан в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков и незаконной передаче предпринимателю исторического здания. Экс-глава был приговорен к условному сроку, от которого он был освобожден по амнистии.

В 2012–2013 гг. он незаконно выделил местным жителям два участка, обремененных правами третьих лиц. Также в 2014 году передал объект культурного наследия области "Дом купца Хозяинова" для ведения хозяйственной деятельности. В результате здание демонтировали и построили новый объект.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскания с экс-главы 2,2 млн руб. в пользу муниципалитета в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале с экс-главы района взыскали 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Грачев, прокуратура, суд, объект культурного наследия,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети