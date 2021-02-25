25 Февраля 2021
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Борис Пимченко, Владимир Якушев (2021) | Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Мастер участка термообработки Уралвагонзавода удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Сменный мастер участка термообработки термического цеха №1 Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) Борис Пимченко удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, за 41 год работы на Уралвагонзаводе Борис Григорьевич прошел путь от рабочего – медника – до мастера участка термического цеха №1.

"Широкий технический кругозор и знание специфики производства позволяют нашему герою осуществлять грамотное руководство коллективом. Борис Григорьевич организует рациональную загрузку и правильную эксплуатацию оборудования, контролирует обеспечение материальными ресурсами, экономичное расходование сырья, топлива, материалов. Большое внимание уделяет повышению производительности труда и качества продукции. Смена, возглавляемая Борисом Григорьевичем, систематически выполняет плановые задания на 100% и более", - отмечают на заводе.

Пимченко находит время и на рационализаторскую деятельность: на его личном счету 4 рацпредложения, направленных на изменение технологии обработки деталей.

"Свои профессиональные навыки Борис Григорьевич щедро передает новичкам. Являясь на протяжении многих лет наставником молодых рабочих, он успешно помогает им осваивать прогрессивные методы работы. С 2017 года обучил профессии термиста 10 новичков", - добавили в пресс-службе Уралвагонзавода.

Борис Пимченко, Владимир Якушев(2021)|Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

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Мастер участка термообработки Уралвагонзавода удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

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Теги: Уралвагонзавод, Борис Пимченко, Владимир Якушев, ордена За заслуги перед Отечеством



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