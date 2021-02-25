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Происшествия В России
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Экс-директор департамента Минобрнауки арестован по делу Лукашевич

В Москве отправлен под арест бывший директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства образования и науки РФ Артемий Рожков.

Он проходит фигурантом дела против бывшего замминистра Марины Лукашевич. Как сообщает ТАСС, Рожков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Лукашевич, которой вменяют хищение 40 млн рублей, была задержана 3 июля 2020 года и отправлена под арест. Второй фигурант дела, чиновник Россотрудничества Михаил Попов, также арестован.

По версии следствия, Лукашевич, будучи руководителем коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования РФ. При этом они "не имели возможности выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Затем заказчику предоставлены результаты выполненных работ, заведомо не соответствующие условиям договоров.

Замминистра не признает вину, заявляя, что "никогда не занималась казнокрадством", пишет Regnum.

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Экс-директор департамента Минобрнауки арестован по делу Лукашевич

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Теги: марина лукашевич, хищение, минобрнауки



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