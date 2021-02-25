Власти Перми объявили конкурс на реконструкцию манежа "Спартак"

Администрация Перми объявила электронный аукцион на проведение работ по реконструкции манежа "Спартак", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет более 485 млн руб. Заявки принимаются до 18 марта.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

Позже бывший глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

В 2019 году администрация, по результатам конкурса, заключила контракт на разработку проекта реконструкции манежа "Спартак" с ООО "ПрофПроект" стоимостью 11,5 млн руб.

Общая площадь объекта после реконструкции составит 10,3 тыс. кв. м. Стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн руб. В бюджете города за прошлый год на реализацию этого проекта планировалось выделить 19,5 млн руб., в предстоящем трехлетнем периоде — 543 млн руб., из них 160 млн руб. — средства краевого бюджета.