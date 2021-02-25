Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин на итоговой национальной конференции по борьбе с бедностью объявил об искоренении в стране крайней нищеты. Он назвал это "чудом, которое войдет в историю".

В своем выступлении Си заявил о "полной победе" в борьбе с бедностью совместными усилиями всех этнических групп, передает агентство "Синьхуа".

За последние восемь лет Китай вывел из бедности 98,99 млн сельских жителей. Из списка населенных пунктов, чьи жители находятся за чертой бедности, были исключены 128 тыс. деревень. Си подчеркнул, что ликвидация бедности в сельской местности является ключевым вкладом в достижение цели.

С конца 2012 года Китай построил или модернизировал 1,1 млн км сельских дорог, обеспечил надежное электроснабжение сельских районов, а также расширил оптоволоконный доступ в Интернет и покрытие сигнала 4G для более чем 98% бедных деревень.

За тот же период около 25,68 млн малообеспеченных людей из 7,9 млн домашних хозяйств смогли отремонтировать свое ветхое жилье, более 9,6 млн человек были переселены из бедных районов.

Глава КНР заявил, что страна создала "китайский пример" сокращения бедности и внесла большой вклад в борьбу с бедностью во всем мире.

По словам Си, Китай выполнил задачу искоренения нищеты, поставленную в ООН на период до 2030 года, на 10 лет раньше запланированного срока.