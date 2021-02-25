Канцлер Австрии призывает ЕС ввести ковид-паспорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена вынесет в Европейский совет предложение ввести "зеленые паспорта" для тех, кто привился от коронавируса, имеет иммунитет после болезни или отрицательные результаты теста.

Такой документ позволит "жить относительно нормально" и свободно перемещаться в пределах ЕС, отметил Курц. По словам политика, паспорт может быть реализован в цифровом виде пишет Regnum.

Он добавил, что подобная система уже работает в Израиле, и этот опыт стоит распространить на Европу.

Ранее власти Дании достигли соглашения с промышленными и деловыми кругами королевства о введении цифровых "ковид-паспортов", в которых должна отражаться информация о вакцинации граждан.

В первую очередь действие "ковид-паспортов" хотят распространить на тех, кто совершает деловые поездки. Пока что эти "документы" будут содержать информацию о вакцинации, но позже в них могут появиться и данные о наличии антител.