Атака на Локтя? Заксобрание подключило прокуратуру к истории с землей

Законодательное собрание Новосибирской области большинством голосов решило обратиться в прокуратуру по поводу истории с земельным участком на улице Демакова, который "ставят на вид" мэру Анатолию Локтю.

Мы уже писали, что участок в 2,5 га был передан собственнику, по некоторым данным, без торгов и по цене в два раза ниже рыночной. Это, по сути, пустырь, и жители близлежащих домов несколько лет добивались создания на этой территории сквера, а теперь опасаются, что вместо этого там появится ТЦ или бизнес-центр.

17 февраля состоялся отчёт мэра в горсовете, однако оппозиционные главе города депутаты заявили, что из-за изменений в регламенте им не дали задать этот вопрос. А сегодня, как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос включили в повестку заседания областного заксобрания, и большинством голосов было инициировано обращение в прокуратуру.

Сам Локоть заявил: "Цель данного проекта не девелоперская, а развитие зелёной зоны, за которую ратуют жители, за счёт частного инвестора". Он считает, что информация о судьбе участка подаётся с неточностями и натяжками. По его словам, сумма 154 млн руб. была определена независимыми оценщиками.