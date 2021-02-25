Атака на Локтя? Заксобрание подключило прокуратуру к истории с землей

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Сибирский ФО
земельный участок на улице Демакова, Новосибирск (2021) | Фото: facebook.com/ Ростислав Антонов

Атака на Локтя? Заксобрание подключило прокуратуру к истории с землей

Законодательное собрание Новосибирской области большинством голосов решило обратиться в прокуратуру по поводу истории с земельным участком на улице Демакова, который "ставят на вид" мэру Анатолию Локтю.

Мы уже писали, что участок в 2,5 га был передан собственнику, по некоторым данным, без торгов и по цене в два раза ниже рыночной. Это, по сути, пустырь, и жители близлежащих домов несколько лет добивались создания на этой территории сквера, а теперь опасаются, что вместо этого там появится ТЦ или бизнес-центр.

17 февраля состоялся отчёт мэра в горсовете, однако оппозиционные главе города депутаты заявили, что из-за изменений в регламенте им не дали задать этот вопрос. А сегодня, как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос включили в повестку заседания областного заксобрания, и большинством голосов было инициировано обращение в прокуратуру.

Сам Локоть заявил: "Цель данного проекта не девелоперская, а развитие зелёной зоны, за которую ратуют жители, за счёт частного инвестора". Он считает, что информация о судьбе участка подаётся с неточностями и натяжками. По его словам, сумма 154 млн руб. была определена независимыми оценщиками.

земельный участок на улице Демакова, Новосибирск(2021)|Фото: facebook.com/ Ростислав Антонов

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Атака на Локтя? Заксобрание подключило прокуратуру к истории с землей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Локоть, земельный участок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.02.2021 08:03 Мск Анатолию Локтю могут поставить на вид сделку с землей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети