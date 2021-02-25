Добавим, что прием документов от кандидатов завершен.

На пост руководителя муниципалитета претендуют глава района Сергей Айбулатов, мастер Верхнеуральской газовой службы Константин Бухтияров, ведущий инженер участка транспортного обеспечения и весового контроля ОАО ММК "Метиз" Павел Владельщиков, пенсионер Павел Мулюков, безработный житель Челябинска Игорь Москвитин и глава Спасского сельского поселения Андрей Слободянюк.

Документы на участие в конкурсе на пост главы Верхнеуральского района пождали честь человек, сообщили Накануне.RU в администрации района.

На пост главы Верхнеуральского района претендуют шесть кандидатов





