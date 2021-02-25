ФК "Урал" отзаявил Юрия Бавина. Игрок может перейти в "Тамбов"

Екатеринбургский ФК "Урал" отзаявил российского полузащитника Юрия Бавина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-лиги.

Футболист был исключен из заявки 23 февраля. В этом сезоне Бавин сыграл за "Урал" семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В екатеринбургском клубе пока не выступали с официальным заявлением о причинах такого решения. По некоторым данным, Юрий может стать игроком "Тамбова", который сейчас находится в крайне непростом положении.

Напомним, ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" 2 февраля 2021 года подала в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о собственном банкротстве. Сообщалось, что задолженность "Тамбова" перед кредиторами составляет около 537 млн руб., а клуб, занимающий последнее место в таблице Российской Премьер-лиги, мог не доиграть нынешний сезон.