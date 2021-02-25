Полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетил Тобольск

Сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили с рабочим визитом Тобольск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Вместе они посетят объекты социальной сферы и благоустройства, нефтеперерабатывающей отрасли. В планах посещение СИБУРИНТЕХ, инвестпроекта нового производства малеинового ангидрида и других объектов.

Ранее Владимир Якушев высоко оценил темпы реализации национальных и инвестиционных проектов в Тюменской области