Квинси Промес возвращается в "Спартак"

Голландский атакующий полузащитник Квинси Промес возвращается в московский "Спартак".

Красно-белые уже официально объявили о договорённости перехода футболиста из "Аякса". В скором времени он должен будет пройти медосмотр. Если никаких проблем не возникнет, то "Спартак" подпишет 29-летнего футболиста за 8 млн евро (вместе с бонусами цифра может вырасти до 11 млн). Контракт будет рассчитан на 3,5 года.

Уже известно, что голландский игрок будет выступать под 24 номером в команде.

Отметим, что Промес выступал за московский клуб с 2014-го по 2018-й года. Вместе со "Спартаком" он выигрывал чемпионат и Суперкубок России. В нынешнем сезоне он провёл за "Аякс" 25 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.