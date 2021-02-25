СМИ: Сын первого президента Башкирии задержан в Австрии

В Австрии по запросу российской стороны арестован сын экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. Об этом сообщают телеграм-каналы.

По данным телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, Урал Рахимова арестовали в Вене 24 февраля.

В семье бывшего президента Башкирии опровергают информацию об аресте и экстрадиции Урала Рахимова в Россию, пишет "Башинформ" со ссылкой на источник.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сын бывшего президента Башкирии уже длительное время находится на территории Австрии и скрывается от следствия. Следствие объявило его в международный розыск. Басманный суд Москвы санкционировал арест Рахимова в 2014 году. Россия порядка шести лет просила Австрию о его выдаче.

Весной 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту продажи "Башнефти" структурам акционерной финансовой корпорации "Система" в 2009 году. Экс-руководитель "Башнефти" Урал Рахимов обвиняется в хищении денег при этой сделке и их последующей легализации. Следствие полагает, что акции были куплены по заведомо заниженной цене - со "скидкой" в 500 миллионов долларов.

