Россиянам рассчитали вероятность просрочки, если они взяли больше одного кредита

Россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Клиенты же микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, и вовсе берут займы на погашение ежемесячных платежей.

Интересно, что сейчас доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%, посчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, данные приводят "Ведомости".

При этом количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.

По расчетам коллекторов, около 80% должников просрочили хотя бы один долг, 15% - два долга, 3,5% заемщиков не вносили вовремя платежи по трем кредитам, и 1,5% имеют просрочки по четырем займам минимум.

Также есть и другая статистика: при обслуживании одной задолженности просрочка возникает в 10% случаев, двух ссуд – уже в 15%, трех – почти в 30%. Если же речь идет о четырех кредитах, то вероятность выхода на просрочку превышает 50%.