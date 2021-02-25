"Аталанта" без Миранчука проиграла "Реалу"

Накануне завершились все первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов UEFA.

Вчера итальянская "Аталанта", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла с минимальным счётом в домашнем матче "Реалу". Отметим, что клуб из Бергамо с 17-й минуты матча играл в меньшинстве, а испанская команда смогла забить мяч только на 86-й минуте. Миранчук провёл весь матч на скамейке запасных.

В другом матче дня "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

Все ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 9-10 и 16-17 марта.