В южноуральском городе введен режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе

В железнодорожном микрорайоне Нязепетровска объявлен режим ЧС из-за прорыва теплотрассы газовой котельной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, для устранения аварии было принято решение привлечь Челябинский филиал МУП "Водоканал" СПЭСВТВ, управляющую компанию "Сфера", в ведении которой находятся многоквартирные дома в железнодорожном микрорайоне, а также МУП Водоканал.

Определен пункт временного пребывания для жителей.

Утечку на теплотрассе устранили в полночь. В 7 утра теплотрасса была заполнена водой.

"Установлено рабочее давление. Все службы работают в экстренном режиме согласно режима ЧС. Производится подворовой обход сотрудниками полиции и управления соцзащиты. В ночное время в системе были перебои с давлением, что осложнило вход тепла в дома. Продолжается полный контроль ситуации аварийные службы дежурят и готовы оказать немедленную помощь", - сообщил глава района Сергей Кравцов.