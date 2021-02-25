25 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
авария, теплотрасса, ремонт, Барнаул (2016) | Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В южноуральском городе введен режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе

В железнодорожном микрорайоне Нязепетровска объявлен режим ЧС из-за прорыва теплотрассы газовой котельной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, для устранения аварии было принято решение привлечь Челябинский филиал МУП "Водоканал" СПЭСВТВ, управляющую компанию "Сфера", в ведении которой находятся многоквартирные дома в железнодорожном микрорайоне, а также МУП Водоканал.

Определен пункт временного пребывания для жителей.

Утечку на теплотрассе устранили в полночь. В 7 утра теплотрасса была заполнена водой.

"Установлено рабочее давление. Все службы работают в экстренном режиме согласно режима ЧС. Производится подворовой обход сотрудниками полиции и управления соцзащиты. В ночное время в системе были перебои с давлением, что осложнило вход тепла в дома. Продолжается полный контроль ситуации аварийные службы дежурят и готовы оказать немедленную помощь", - сообщил глава района Сергей Кравцов.

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В южноуральском городе введен режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе

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Теги: режим ЧС, прорыв, теплотрасса, Нязепетровск, отопление, вода,



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