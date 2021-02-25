25 Февраля 2021
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Политика Свердловская область
Виталий Крупин (2021) | Фото: Свердловское отделение партии &quot;Единая Россия&quot;

На место умершего депутата Терешкова в свердловское ЗакСО снова придет "единоросс"

Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" выдвинул кандидатуру Виталия Крупина в законодательное собрание Свердловской области. Место освободилось после смерти Владимира Терешкова в январе этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, предложение уже было озвучено Избирательной комиссии Свердловской области, а после будет направлено на согласование в Президиум Генсовета партии.

"Наши коллеги по партии приняли во внимание активную работу Виталия Крупина, которую он проводит, являясь руководителем партпроекта "Безопасные дороги" в нашей области. Также он входит в состав регионального политсовета "Единой России" и является председателем общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Считаю, что такое решение принесет пользу жителям Свердловской области", – заявил секретарь отделения партии Виктор Шептий.

Виталий Крупин родился в Одессе 25 ноября 1966 года. В 1987 г. он окончил Одесское высшее военное Артиллерийское инженерное училище имени М.В. Фрунзе, а до 1994 г. проходил военную службу на офицерских должностях. На данный момент занимает должность исполнительного директора ООО "Стройконтроль".

Напомним, что в феврале спикер регионального парламента Людмила Бабушкина выдвинула своего кандидата на место Терешкова. Так в комитет по бюджету, финансам и налогам вместо бывшего председателя войдет народный избранник Петр Соколюк.

Владимир Терешков скончался на 74 году жизни накануне очередного заседания регионального парламента. У председателя комитета по бюджету, финансам и налогам было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. Ранее народный избранник перенес коронавирус. По данным нашего издания, причиной кончины стал тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен).

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На место умершего депутата Терешкова в свердловское ЗакСО снова придет "единоросс"

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Теги: Крупин, ЗакСО, Терешков, Единая Россия



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