СМИ: Московские власти создали собственный мессенджер – альтернативу Telegram и Slack

Подведомственная правительству Москвы компания разработала мессенджер TDM Messenger. РБК обнаружил приложение в Play Market – магазине приложений для Android.

В департаменте информационных технологий столичной мэрии не сообщили, для каких целей разрабатывался мессенджер, а лишь отметили, что "опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы".

Разработчики пишут, что их сервис является "полноценной заменой Telegram и Skype". Приложение имеет базовый функционал мессенджеров — в нем можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки. Разработчик нахваливает свой мессенджер, называя его "беспрецедентным по безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах".

Эксперты из отечественных IT-компаний предполагают, что TDM Messenger разработан в качестве альтернативы корпоративного мессенджера Slack.

Глава Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко говорит: "Еще год назад я бы отнесся к такой инициативе скептично, но сейчас мы видим, что людей блокируют не только за политические высказывания. К тому же коммерческие сервисы не обязаны бесперебойно предоставлять свои услуги, в случае технической ошибки они просто извинятся перед пользователем, и никакой ответственности. В таких обстоятельствах иметь надежное средство связи для внутреннего пользования может быть очень полезно".

Эксперты также отмечают, что чиновники действительно часто (и эти случаи не единожды "всплывали" в прессе) используют небезопасные каналы связи для обмена информацией весьма конфиденциального характера. Впрочем, насколько целесообразно создавать мессенджер для чиновников мэрии – непонятно, едва ли они обсуждают в своей переписке секретные данные.