Анатолию Локтю могут поставить на вид сделку с землей

Над "красным" мэром Новосибирска Анатолием Локтем сгущаются тучи из-за истории с землёй на улице Демакова. Участок в 2,5 га был передан собственнику, по некоторым данным, без торгов и по цене в два раза ниже рыночной.

Сейчас этот участок, по сути, пустырь, жители близлежащих домов несколько лет добивались создания на этой территории сквера, а теперь опасаются, что вместо этого там появится ТЦ или бизнес-центр

17 февраля состоялся отчёт мэра в горсовете, однако оппозиционные главе города депутаты заявили, что из-за изменений в регламенте им не дали задать этот вопрос. Сегодня вопрос включили в повестку заседания областного заксобрания. Глава фракции КПРФ Владимир Карпов предложил сначала разобраться в ситуации, но большинством голосов вопрос всё же внесли.