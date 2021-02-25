25 Февраля 2021
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Политика Сибирский ФО
анатолий Локоть (2014) | Фото:

Анатолию Локтю могут поставить на вид сделку с землей

Над "красным" мэром Новосибирска Анатолием Локтем сгущаются тучи из-за истории с землёй на улице Демакова. Участок в 2,5 га был передан собственнику, по некоторым данным, без торгов и по цене в два раза ниже рыночной.

Сейчас этот участок, по сути, пустырь, жители близлежащих домов несколько лет добивались создания на этой территории сквера, а теперь опасаются, что вместо этого там появится ТЦ или бизнес-центр

17 февраля состоялся отчёт мэра в горсовете, однако оппозиционные главе города депутаты заявили, что из-за изменений в регламенте им не дали задать этот вопрос. Сегодня вопрос включили в повестку заседания областного заксобрания. Глава фракции КПРФ Владимир Карпов предложил сначала разобраться в ситуации, но большинством голосов вопрос всё же внесли.

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Анатолию Локтю могут поставить на вид сделку с землей

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Теги: Анатолий Локоть, земельный участок



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Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2021 08:56 Мск Атака на Локтя? Заксобрание подключило прокуратуру к истории с землей

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