Новая вспышка COVID-19 в Москве невозможна, - иммунолог

Новая волна заболеваемости COVID-19 в Москве невозможна, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, сделать прогноз по другим регионам сложно, необходимо оценить статистику по наличию антител у жителей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил продолжающееся улучшение эпидемической ситуации в городе на фоне эпидемии коронавируса и выразил надежду, что тренд сохранится.

По его словам, если произойдет новый всплеск заболеваемости COVID-19, он не станет критичным.