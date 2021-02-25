В центре Екатеринбурга горело кафе "Хинкали"

В четверг рано утром в центре Екатеринбурга горело кафе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в шестом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице 8 Марта. На площади в 20 кв.м огнем было повреждено имущество в помещении кафе "Хинкали", расположенного на первом этаже административного здания.

В тушении были задействованы 14 единиц техники и 45 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 7 часов утра.

Причину возгорания в кафе теперь предстоит выяснить специалистам.