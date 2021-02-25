25 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

На Южном Урале восстановили электроснабжение после непогоды

В Челябинской области энергетики восстановили электроснабжение после непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

"На утро сегодняшнего дня в Челябинской области завершен весь объём ремонтных работ в электросетевом комплексе, пострадавшем от стихии", - говорится в сообщении.

Свет вернулся в дома 126 населенных пунктов.

Энергетики работали в круглосуточном режиме. В аварийно-восстановительных работах 120 бригад. Также в регион прибыло еще 15 аварийно-восстановительных бригад филиала "Свердловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании – "Россети Урал"-"Екатеринбург", Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС". Энергетики останутся в Челябинской области до стабилизации погоды.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС сообщили, что продолжаются работы по стабилизации обстановки на южных трассах области. Из снежных заносов эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек находятся в пунктах временного размещения.

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На Южном Урале восстановили электроснабжение после непогоды

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Теги: метель, электроснабжение, свет, ветер,



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