Оргкомитет празднования 300-летия Перми возглавил вице-премьер Чернышенко

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее состав оргкомитета празднования 300-летия Перми, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Возглавил оргкомитет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В состав оргкомитета также вошли временно и.о. мэра Перми Алексей Дёмкин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества.

Напомним, в мае 2020-го Махонин во время первого большого интервью на посту губернатора рассказал о подготовке к 300-летию Перми и "вечных стройках" региона. Есть поговорка "в Перми ничего не меняется – вечно проектируют зоопарк, театр, галерею", отметил Махонин. Надо при наличии возможностей закончить стройки. Он рассказал, что будет с 300-летием Перми.

"Будем стараться, чтобы этот праздник люди ощутили. Ремонтируем Комсомольский проспект. Набережная будет реконструирована, эспланада. Дано поручение начать делать часть эспланады уже этим летом, не сдвигая на будущий год. Да, не все проекты будут сданы к 2023 г., но надо найти качественных подрядчиков", - сказал Махонин.