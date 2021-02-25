Оргкомитет празднования 300-летия Перми возглавил вице-премьер Чернышенко

25 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Оргкомитет празднования 300-летия Перми возглавил вице-премьер Чернышенко

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее состав оргкомитета празднования 300-летия Перми, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Возглавил оргкомитет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В состав оргкомитета также вошли временно и.о. мэра Перми Алексей Дёмкин, представители федеральных, региональных и муниципальных властей, культуры, промышленных предприятий, научного сообщества.

Напомним, в мае 2020-го Махонин во время первого большого интервью на посту губернатора рассказал о подготовке к 300-летию Перми и "вечных стройках" региона. Есть поговорка "в Перми ничего не меняется – вечно проектируют зоопарк, театр, галерею", отметил Махонин. Надо при наличии возможностей закончить стройки. Он рассказал, что будет с 300-летием Перми.

"Будем стараться, чтобы этот праздник люди ощутили. Ремонтируем Комсомольский проспект. Набережная будет реконструирована, эспланада. Дано поручение начать делать часть эспланады уже этим летом, не сдвигая на будущий год. Да, не все проекты будут сданы к 2023 г., но надо найти качественных подрядчиков", - сказал Махонин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оргкомитет празднования 300-летия Перми возглавил вице-премьер Чернышенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 300-летие Перми, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Махонин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2020 13:45 Мск В Перми представлен внешний облик физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят к 300-летию города
Ранее 08.12.2020 15:43 Мск К 300-летию в Перми преобразятся десятки парков и скверов
Ранее 29.10.2020 16:20 Мск В Перми начался конкурс проектов, посвящённых 300-летию города
Ранее 15.09.2020 13:02 Мск Ровно через 1000 дней Пермь отпразднует 300-летний юбилей
Ранее 11.08.2020 09:55 Мск 300-летие Перми предложили отпраздновать одновременно с 900-летием
Ранее 14.05.2020 12:35 Мск Махонин сказал, что подарят Перми на 300-летие
Ранее 15.11.2019 14:07 Мск Виталий Мутко в Перми оценил строительство микрорайона "Красные казармы"
Ранее 14.11.2019 08:52 Мск Виталий Мутко может приехать в Пермь в эту пятницу
Ранее 22.10.2019 09:00 Мск Нефтяники готовы вложиться в 300-летие Перми
Ранее 25.09.2019 14:13 Мск Максим Решетников обсудил с Мутко подготовку к празднованию 300-летия Перми
Ранее 07.02.2019 10:59 Мск Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми
Ранее 07.09.2018 07:35 Мск Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
Ранее 10.07.2018 16:30 Мск Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми
Ранее 29.11.2017 15:57 Мск Дмитрий Самойлов предложил назвать новые улицы города в честь 300-летия Перми

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети