СМИ: партия "Новые люди" запустит политическое реалити-шоу

Партия "Новые люди" объявила о наборе участников в политическое реалити-шоу "Дебаты Кандидаты".

Планируется отобрать активистов из регионов России. Они не должны иметь судимостей и политического опыта. Участники шоу должны будут разработать общественно-политический проект по улучшению жизни в своем городе. Активистов поселят в одном доме, где они будут участвовать в тренингах и проходить испытания.

Трансляция реалити-шоу будет вестись в соцсетях. Победители не только получат возможность баллотироваться в заксобрание региона или в Госдуму, но и смогут претендовать на призовой фонд в 30 млн руб.

Стать участником проекта сможет любой гражданин России в возрасте от 21 года. Отбор заявок пройдет в несколько этапов с 25 февраля и продлится до 24 марта.

В жюри войдет сам лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев. Им предстоит отобрать 30 человек, которые 24 марта поедут в Москву на съемки шоу, пишет "Коммерсант".

Ранее близкий к Администрации президента Экспертный институт социальных исследований опубликовал доклад о перспективах партий на выборах в Госдуму в 2021 году. Авторы исследования прогнозируют по итогам выборов "4,5-партийную" систему. Они считают, что кроме четырех парламентских партий шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть еще у партий "Новые люди", "Яблоко" и "Партии пенсионеров за социальную справедливость", но в итоге более 5% голосов наберет лишь одна из них.