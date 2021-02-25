Госдеп не ответил, считает ли оппозиционера Навального узником совести

Представитель госдепартамента США Нед Прайс проигнорировал вопрос о том, считают ли американские власти российского оппозщиционера Алексея Навального узником совести.

Прайса спросили о решении организации Amnesty International не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом. "У России ужасный послужной список по правам человека, задержание Алексея Навального - лишь один элемент этого", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, об этом сообщил в твиттере журналист Аарон Мате.