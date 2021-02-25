25 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Госдеп не ответил, считает ли оппозиционера Навального узником совести

Представитель госдепартамента США Нед Прайс проигнорировал вопрос о том, считают ли американские власти российского оппозщиционера Алексея Навального узником совести.

Прайса спросили о решении организации Amnesty International не считать Навального узником совести из-за его "противоречивых высказываний" в прошлом. "У России ужасный послужной список по правам человека, задержание Алексея Навального - лишь один элемент этого", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, об этом сообщил в твиттере журналист Аарон Мате.

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Госдеп не ответил, считает ли оппозиционера Навального узником совести

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Теги: Госдеп, Навальный Amnesty International



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Ранее 23.02.2021 21:14 Мск Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

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