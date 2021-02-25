Гондурас зарегистрировал "Спутник V"

Агентство по регулированию в здравоохранении Гондураса зарегистрировало вакцину от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сообщается на сайте препарата, эта страна стала 34-й, в которой зарегистрирована российская вакцина от вируса. Препарат получил одобрение Гондураса в рамках ускоренной процедуры.

Ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер сравнил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с автоматом Калашникова.