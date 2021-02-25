Яшин: в Москве пройдет акция памяти Немцова

27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве состоится акция памяти Бориса Немцова.

Как заявил на своей странице в Facebook глава муниципального округа Красносельский, друг и соратник застреленного политика Илья Яшин, это не митинг, а мемориальное мероприятие. Он призвал воздержаться от плакатов, чтобы "не давать полиции поводов для задержания".

"Кроме того, рекомендуем соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, приходить в медицинских масках и перчатках",— написал Яшин.

У метро "Китай-город", на улице Варварка и на подходе к мосту будут работать волонтеры, которые помогут сориентироваться.

Марш памяти проходит в Москве ежегодно, с 2015 года. В этом году от него было решено отказаться из-за ковидных ограничений.

Тем временем, администрация Челябинска отказалась согласовывать проведение памятного марша Немцова из-за COVID-19.

Уведомление о проведении акции 27 февраля подавали "Парнас" и "Яблоко". Они хотели провести шествие от памятника Курчатову до Алого поля. Планировалось, что в акции примут участие 499 человек.

Борис Немцов был застрелен в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Два года спустя за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск "Север" Заур Дадаев. Следствие считает, что именно он стрелял в политика. Сроки получили и другие участники преступления: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11.