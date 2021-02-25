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Общество В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

В Госдуму внесли поправки за наказание об оскорблении ветеранов

Вице-спикер Госдумы Иван Мельникови депутаты всех думских фракций внесли проект закона о наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, заявила одна из соавторов документа Ирина Яровая.

Предлагают приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма и наказывать штрафом до 5 млн руб. и до пяти лет лишения свободы. Как отметила Яровая, "минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. руб.", сообщает ТАСС.

Напомним, ранее депутаты предложили оскорбления и клевету в адрес ветеранов приравнять к реабилитации нацизма. Яровая сообщала, что инициатива будет представлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта (1064063-7) о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны, принятого нижней палатой парламента 10 февраля в первом чтении.

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В Госдуму внесли поправки за наказание об оскорблении ветеранов

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Теги: Госдума, ветераны, оскорбления



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