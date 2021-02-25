Мордашов обогнал Потанина в рейтинге миллиардеров Forbes

Состояние основного владельца "Северстали", российского миллиардера Алексея Мордашова и его семьи увеличилось до $29,2 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Господин обогнал в списке основного владельца "Норникеля" Владимира Потанина ($28,8 млрд), и стал самым состоятельным бизнесменом России.

Напомним, "Норникель" выплатит штраф 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде из-за разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Выплата будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.