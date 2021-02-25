Москва допустила асимметричный ответ на новые санкции ЕС

В случае, если Евросоюз введет санкции в отношении России, Москва не оставит эти действия без ответа.

Как сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, речь о том, что Россия по своей инициативе разорвет отношения с ЕС, не идет. При этом, какие именно меры может предпринять Брюссель, дипломат не уточнил.

"Все равно это еще один ухудшенный шанс в нормализации наших отношений",— отметил он, говоря о возможных санкциях, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, 27 европейских стран договорились о введении новых санкций в отношении России.

Новый санкционный пакет связан с обвинительными приговорами в отношении оппозиционера Алексея Навального.