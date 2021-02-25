Стало известно о расширяющих возможности Telegram нововведениях

В Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.

Как говорится в блоге мессенджера, количество участников в группах теперь не ограничено. Теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате.

Однако в группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы.

Ранее стало известно, что Telegram не будет использовать персональные данные для таргетирования рекламы.

Как заявил создатель программы Павел Дуров в своем блоге, пользователи смогут отключить отображение рекламы. Он отметил, что осознанно приватные объявления — это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия.