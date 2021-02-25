25 Февраля 2021
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Политика В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор требует от Twitter объяснить блокировку сотни аккаунтов

Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства микроблога Twitter.

Российское ведомство требует предоставить списки ресурсов, к которым компания ограничила доступ, а также разъяснить причины их блокировки.

Роскомнадзор потребовал предоставить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.

Напомним, Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с Россией, утверждает администрация соцсети. Речь идет о двух группах учетных записей, которые связаны с российскими властями. С помощью первой группы из них осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт, связанный, как утверждает компания, с российским "Агентством интернет-исследований".

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Роскомнадзор требует от Twitter объяснить блокировку сотни аккаунтов

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Теги: Twitter, Роскомнадзор



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Ранее 24.02.2021 03:20 Мск Twitter заблокировал сотню связанных с Россией аккаунтов

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