Роскомнадзор требует от Twitter объяснить блокировку сотни аккаунтов

Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства микроблога Twitter.

Российское ведомство требует предоставить списки ресурсов, к которым компания ограничила доступ, а также разъяснить причины их блокировки.

Роскомнадзор потребовал предоставить подтверждение связи аккаунтов с российскими государственными органами.

Напомним, Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с Россией, утверждает администрация соцсети. Речь идет о двух группах учетных записей, которые связаны с российскими властями. С помощью первой группы из них осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт, связанный, как утверждает компания, с российским "Агентством интернет-исследований".