25 Февраля 2021
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Наука и техника В России
(2004) |

Стало известно о шести трещинах в российском модуле МКС

В корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.

Во время переговоров экипажа МКС с Землей, специалист Центра управления полетами сообщил, что планируется обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом, а затем обследование еще трех трещинок.

Ранее экипажу МКС не удалось заклеить пластиковой заплаткой предполагаемый участок поверхности со второй трещиной.

Как сообщил космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, что-то препятствует этому.

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Стало известно о шести трещинах в российском модуле МКС

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Теги: МКС, космос



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