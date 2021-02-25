25 Февраля 2021
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Экономика В России
доллар юань (2015) | Фото:

Россия переводит часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань

Министерство финансов России сократило доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния с 45% до 35%.

При этом Минфин включил в ФНБ иену с долей 5% и юань с долей 15%. Операции были совершены в феврале текущего года. Кроме того, доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%. Как отмечает министерство, эти действия должны повысить доходность и диверсификацию инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в текущем году может быть принято решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния.

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, стоимость нефти выше заложенных в бюджет значений позволят инвестировать в инфраструктурные проекты.

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Россия переводит часть ФНБ из долларов и евро в иену и юань

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Теги: ФНБ, валюта



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