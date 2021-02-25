25 Февраля 2021
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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми оставшиеся без кондукторов водители автобусов требуют от мэрии и перевозчика доработать транспортную реформу

"Независимый профсоюз водителей автобусов города Перми" (общественная организация "Союз водителей автобусов малой, средней и большой вместимости регулярных городских пассажирских маршрутов в административном центре Пермского края") опубликовал требования к работодателю и администрации города. Поводом для этого стала ситуация с отменой кондукторов на двух автобусных маршрутах и одном трамвайном, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, бескондукторную систему оплаты проезда ввели на двух автобусных маршрутах (№№4 и 80), а также одном трамвайном (№6). По условиям пилотного проекта, водителей обязали продавать билеты за наличные. Кроме того, они же должны обеспечивать билетами пассажиров, которые совершают бесплатную пересадку. В профсоюзе агентству сообщили, что 11 февраля водители маршрута №4 провели собрание. На нём они сообщили о трудностях работы после нововведений — например, рабочие места не приспособлены, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. 12 февраля водители вышли на рейс, но принимать оплату от пассажиров не стали. 13 февраля бригадира маршрута №4 отстраняют от работы, а водителей, по данным "Союза", устно предупредили о том, что они лишатся премии, которая составляет большую часть зарплаты. Сейчас "Союз" готовит общегородскую забастовку в знак поддержки водителей маршрута №4.

От "РТ-Лайн" требуют отменить санкции против бригадира и водителей маршрута №4.

"Во-вторых, требуем дальше при разрешении коллективных трудовых споров руководства "РТ Лайн" со своим персоналом только строго в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Это подразумевает участие руководства организации в создании или работе примирительной комиссии, переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора с участием посредника, создание временного трудового арбитража, передачи коллективного трудового спора на рассмотрение в постоянно действующий трудовой арбитраж, рассмотрение коллективного трудового спора трудовым арбитражем. Также требуем не допустить впредь нарушения трудового законодательства в отношении сотрудников", - говорится в заявлении профсоюза.

Общественный транспорт в Перми(2020)|Фото: Накануне.RU

От администрации города водители требуют существенно доработать два нововведения, то есть бескондукторную систему оплаты и отмену пересадочных талонов, так как одним лишь оборудованием рабочего места водителя для принятия наличных проблему не решить. В качестве альтернативы "независимый профсоюз" предлагает городскому департаменту транспорта рассмотреть вариант входа пассажиров через передние двери, где установят турникет с валидатором, а вместо пересадочных талонов и билетов за наличный расчёт – жетоны, это значительно ускорит время посадки пассажиров и серьёзно облегчит работу водителей.

"Отмена пересадочных талонов за наличный расчёт вызывает сомнение в плане соответствия проекта законным правам пассажиров – возникает дискриминация в отношении к тем, кто в силу тех или иных обстоятельств не имеет возможности пользоваться безналичной системой оплаты в общественном транспорте. Проект требует доработки, пересмотра и отмены в случае нарушения прав", - говорится в сообщении.

Учитывая новые условия контрактов, которые мэрия заключает с перевозчиками, фактически, линейный персонал АТП теперь работает в интересах, в том числе, департамента транспорта Перми, полагают в профсоюзе, уточняя, что мэрия теперь должна требовать от руководства перевозчиков соблюдать трудовые права водителей.

Четвёртое требование – стимулировать перевозчиков соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. Пятое – при проведении различных экспериментов и нововведений, больше внимания уделять мнению персонала автотранспортных предприятий города и пассажиров общественного транспорта, мнению тех, кому придётся непосредственно сталкиваться с этими изменениями в быту.

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В Перми оставшиеся без кондукторов водители автобусов требуют от мэрии и перевозчика доработать транспортную реформу

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Теги: автобус, кондуктор, оплата проезда



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