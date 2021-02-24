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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
гараж (2009) | Фото:uainfo.com

Завершено расследование дела о сносе гаражей на Разгуляе

Уголовное дело о незаконном сносе более 50 гаражей в микрорайоне Разгуляй направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Фигурантами дела являются экс-руководитель управления капстроительства Дмитрий Левинский и предприниматель Сергей Жигунов. По версии следствия, господин Левинский превысил полномочия, санкционировав снос более 50 гаражных боксов на участках, выделенных под строительство нового здания театра. По данным издания, оба обвиняемых признали свою вину и просят рассмотреть их дело в особом порядке.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" следователи сообщили в октябре 2019 г. По версии следствия, в апреле управление заключило трехсторонний договор, по которому подрядчик должен был огородить земельные участки в Разгуляе. Также соглашение предусматривало предпроектные и изыскательские работы, обустройство проезда крупногабаритных машин. Снос гаражей для этого нужен не был. В апреле – октябре подрядчик и субподрядчик незаконно гаражи снесли более 50 боксов. Сотрудники управления, по мнению следствия, не только знали об этом, но и ничего не сделали для того, чтобы предотвратить разрушение.

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Завершено расследование дела о сносе гаражей на Разгуляе

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Теги: Дмитрий Левинский, Сергей Жигунов, МонтажСтрой-Урал, управление капитального строительства, снос гаражей, Разгуляй



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