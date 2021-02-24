В МИДе заявили о необходимости сократить до минимума использование "ядовитого" доллара

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в разговоре с агентством Bloomberg заявил, что Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить использование доллара до минимума.

"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - заявил он.

Какие конкретно меры необходимо принять, чтобы противодействовать доллару Рябков не уточнил. По его словам, внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.