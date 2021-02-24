Против якутского шамана возбуждено дело о нападении на представителя власти

Против якутского шамана Александра Габышева, который после объявления нового похода на Москву, чтобы изгнать "дьявола из президента" был отправлен в психдиспансер, сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"В Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении шамана Александра Габышева",— приводит издание его слова.

Речь идет о 27 января, когда домой к шаману пришли полицейские. Напомним, ранее сообщалось, что двери в доме шамана были взломаны, вещи в доме раскиданы, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

Как сообщало Накануне.RU, недавно шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". Ранее после задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 г. он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.