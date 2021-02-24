25 Февраля 2021
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обледенение проводов (2010) | Фото: mchs.gov.ru

В Курганской области восстановлено электроснабжение

В Курганской области энергетики компании СУЭНКО полностью восстановили электроснабжение, нарушенное порывистым ветром и сильным снегопадом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергетической компании.

Первые отключения электроэнергии произошли 23 февраля. Всего без света оставались жители 27 населенных пунктов. Основная часть потребителей была подключена к электричеству к 17.00. До 19.38 бригады провели точечные подключения в трех населенных пунктах.

"Аварийно-восстановительные работы велись в непрерывном режиме, в том числе и ночью. В ликвидации последствий стихии участвовали 99 бригад (317 человек), 128 единиц техники. Оперативно-ситуационный центр СУЭНКО непрерывно осуществлял сбор данных о режимах работы электрических сетей Зауралья, что позволило оперативному штабу энергокомпании держать ситуацию под контролем и координировать действия бригад", - говорится в сообщении.

Основные повреждения стихия нанесла сетям напряжением 0,4-10 киловольт. Высоковольтное оборудование 110 кВ выдержало удар.

Пока метель не стихнет, СУЭНКО продолжает работу в режиме повышенной готовности.

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В Курганской области восстановлено электроснабжение

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Теги: электроснабжение, суэнко, непогода, электричество, авария



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