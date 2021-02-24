Минтранс РФ и Росавиация согласовали техзадание на проект второго этапа реконструкции пермского аэропорта

Минтранс РФ и Росавиация согласовали техническое задание на проект второго этапа реконструкции международного аэропорта "Пермь", сообщает "Новый компаньон".

Теперь проект будет рассматривать "Администрация гражданских аэропортов". После он будет передан на утверждение в Главгосэкспертизу. Также в Минтранс и аналитический центр при Правительстве РФ была направлена заявка на включение проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Благодаря этому, средства на реконструкцию аэропорта будут выделены из федерального бюджета.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивается в 5,5 млрд руб. На первом этапе реконструкции были отремонтированы аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов.