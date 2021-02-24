24 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
метель, трасса, МЧС, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области продлили ограничение движения на дорогах из-за непогоды

В Челябинской области ограничение движение по региональным дорогам продлено до 10 часов 25 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Ограничение движения распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Октябрьский районы.

В регионе организован 21 пункт временного пребывания, где люди могут получить необходимую помощь. Работают фельдшеры, которые могут оказать медицинскую помощь. В настоящий момент зарегистрировано четыре случая обморожения среди лиц, доставленных в эти пункты. Тяжелых травм нет. Также есть самостоятельные обращения в больницы области с обморожениями.

Режим ЧС введен в 12 муниципалитетах - в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком, Чесменском районах и Локомотивном городском округе.

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В Челябинской области продлили ограничение движения на дорогах из-за непогоды

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Теги: метель, ураган, дороги, ограничения, режим ЧС,



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