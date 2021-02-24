Нежелательные в РФ NED и EED годами спонсируют «Проект» Баданина

Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование и доказали, что американские спецслужбы используют «Проект.медиа» Романа Баданина для дестабилизации политической обстановки в России.

В распоряжении журналистов оказались документы, доказывающие, что Баданина завербовали спецслужбы США, а также то, что он вел антироссийскую деятельность по их приказу.

Так, в 2018 году Баданин, зарегистрировав издание в американском штате Дэлавер, открыл интернет-издание «Проект.медиа». Финансовую помощь на создание «Проекта» выделили сразу несколько иностранных организаций. Среди них оказались Европейский фонд за демократию (EED) и «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED) (оба в РФ признаны нежелательными).

Стоит отметить, NED – это фонд, созданный американским Конгрессом. Фонд выступает посредником, представляющим финансирование за счет грантов. На обеспечение фонда ежегодно выделяется 100 миллионов долларов.

«Одной из причин создания фонда является тот факт, что для демократических кругов по всему миру получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно. Это вносит существенные осложнения в работу», – объяснял президент фонда Карл Гершман.

NED, являющийся инструментом ЦРУ, вел работу и в России, однако в 2015 году был признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. А значит, осуществлять деятельность на территории РФ организация не может. За сотрудничество с ней грозит штраф и россиянам.

Учитывая это, понятно, почему Баданин так старательно пытается скрыть источники финансирования своего проекта. Ведь если все раскроется, работа Баданина на территории РФ весьма осложнится.

Второй фонд, вложивший деньги в создание «Проекта» - EED, основанный в ЕС. Фонд так же был признан в России нежелательной организацией из-за того, что его деятельность была направлена на дестабилизацию обстановки в РФ.

EED оказывает гибкую поддержку продемократическим активистам, дополняя существующие программы Европейского союза и стран – членов ЕС по продвижению демократии. Работа EED определяется потребностями местных активистов демократического движения, которые не имеют возможности получить финансирование из других источников», – сообщается на официальном сайте фонда.

Фонды, которые подчиняются Конгрессу и спецслужбам США, не только выделили деньги на деятельность «Проект.медиа», но и создали его с нуля. Иными словами, интернет-издание «Проект.медиа» придумали американские спецслужбы, которым активно помогали представители фонда Сороса.

Из документов, предоставленных сотрудниками ФАН, видно, что 240 000 долларов выделили в EED, 40 000 долларов – NED (иначе говоря, финансы выделены из бюджетов стран ЕС и США).

Остальные деньги «Проект.медиа» получил от третьих лиц.

«Я понимаю, что вам удобней финансировать меня через эти фирмы. Но я беспокоюсь, что это чрезвычайно опасно для меня. Когда мы говорили о финансировании, то о таких схемах речь не шла. РБ», - в одной из переписок заявил сам Баданин.

Баданин прекрасно осознавал, что работает со структурой спецслужб США, а деньги на проект получает от нежелательной в РФ организации.

Главной задачей кураторов Баданина стало создание площадки, через которую можно было выдавать профессионально сфальсифицированную информацию, фейки, а также легализовывать вбросы о российской власти, необходимые иностранным спецслужбам. Такой площадкой и стал «Проект.медиа».