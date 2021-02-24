Жириновский не исключил досрочных выборов в Госдуму, но в "Единой России" с ним не согласны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский вновь заявил о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в начале лета.

"Еще в том году было предложение от "Единой России" провести их досрочно осенью 2020 года. То есть эта тема была в повестке дня. Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам. Я думаю, если такое решение вдруг будет принято, (оно) исходит из того, что обстановка будет в стране лучше летом, в начале лета, чем осенью", - заявил Жириновский в эфире "России 24".

Но в "Единой России" заявили, что Жириновский что-то путает. "Такие темы не обсуждались. Владимир Вольфович, он юрист, он должен понимать, что Дума не может самораспуститься. Сегодня нет никаких законодательных возможностей провести такую процедуру. Распуститься может партия ЛДПР. Такого варианта событий (досрочного роспуска парламента — прим. ред.) просто-напросто быть не может", - цитирует радио "Говорит Москва" лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.