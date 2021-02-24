В Челябинской области школьников перевели на дистант из-за непогоды

25 февраля почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Большинство муниципалитетов объявили об отмене очных занятий, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе.

"В нескольких школах в отдельных муниципальных районах, где циклон отступит, 10-11 классы, возможно, завтра выйдут на учебу", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в регионе сохраняется шквалистый ветер и метель. На дорогах области введены ограничения. В 95 населенных пунктах нет электроснабжения.