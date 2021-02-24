Жители Екатеринбурга смогут привиться сразу в трех торговых центрах города

В Екатеринбурге организованы мобильные пункты вакцинации населения от коронавируса. На прошлой неделе уже была развернута прививочная точка на втором этаже ТЦ "Дирижабль". А скоро поставить прививку можно будет еще в двух торговых центрах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в ближайшее время вакцинировать от коронавируса начнут также на площадках одного из гипермаркетов "О’КЕЙ" и ТРЦ "Мега". Мобильный пункт в ТЦ "Дирижабль" также продолжит свою работу. Поставить прививку от инфекции может любой желающий, записавшись по единому номеру "122", обратившись на сайт поликлиники по месту жительства или на портале Госуслуг.

"Повода для самоуспокоения пока нет, необходимо держать руку на пульсе ситуации с распространением COVID-19. Только общими усилиями мы справимся с инфекцией", – заявил градоначальник Алексей Орлов.

Напомним, что на данный момент в Екатеринбург поступила 71 тыс. доз вакцины от COVID-19. Более 53 тыс. жителей уже привились первым компонентом, а свыше 15 тыс. прошли полный курс вакцинации. Также сегодня глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, стоит ли ждать в регионе третьей волны коронавируса.